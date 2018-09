Domenica 23 settembre dalle ore 10:00 gli artisti genovesi si mobilitano contro il degrado con “Coloratissima Artisti per Sanpierdarena“.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Donne di Sanpierdarena, dal comune di Genova e dalle Ferrovie dello stato con la collaborazione di Nicola Soriani.

Gli artisti si ritroveranno domenica 23 settembre alle ore 10 nella piazzetta del Teatro Modena all’inizio di via Buranello, dove verranno assegnate le saracinesche da dipingere e verranno distribuiti i colori. Sarà un evento gratuito.

I nomi dei 20 artisti partecipanti:

Nicola Soriani, Ondina Maria Unida, Elena Trimarchi, Francesco Masala, Daniela Rombo, Patrizia Tummolo, Enzo Dente, Caterina Cataldi, Adriano Sanna, Nada Graffigna, Erika Gallo, Matilde Bresciani, Matteo Di Biasi, Silvana Rocca, Silvia Bussolo, Luana Rossini, Lucia Paparella, Giancarlo Paparella, Giovanni Canepa e Serenella Sanci.

“Mi chiesero, tempo fa, spiega Nicola Soriani, se volevo dipingere una serranda e se potevo aiutarli ad organizzare l’evento, coinvolgendo altri artisti, io risposi di si.

Così contattai altri amici artisti, chiedendo loro se volessero partecipare a quest’evento. Alla fine, i partecipanti saranno 20.

Dipingeremo una serranda a testa in via Buranello, non tutta completamente, solo un rettangolo al centro, come se fosse un quadro appeso alla serranda.

Il progetto sarebbe quello di far diventare la via una specie di galleria con tanti quadri appesi.

Una cosa particolare, credo unica nel suo genere, visto che, di solito, le dipingono tutte per intero. L’idea di una galleria a cielo aperto mi è piaciuta, per questo ho accettato subito”.

Laura Candelo

