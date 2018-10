Collisione tra due navi al largo della Corsica, olio combustibile in mare

Incidente in mare tra due navi 14 miglia al largo di Capo Corso, in acque internazionali vicine alla Corsica.

La motonave Ulysse battente bandiera tunisina che trasporta camion e auto e la motonave portacontainer Csl Virginia, battente bandiera cipriota, si sono urtate.

Non risultano al momento feriti. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Genova, la Ulysse avrebbe colpito la Virginia, che per motivi da accertare forse era ferma in mare.

Sul posto sta sopraggiungendo l’Abeille Flandre Tug che batte bandiera francese e l’aereo della Guardia Costiera italiana Manta 10-01.

La Francia ha chiesto anche all’Italia il supporto per fronteggiare l’inquinamento per il carburante che sarebbe fuoriuscito da una delle due navi.

Sono partiti mezzi da Livorno, da Porto Aranci e da Genova.

AGGIORNAMENTI

In zona è presente anche la nave Nos Taurus, battente bandiera italiana e specializzata in operazioni anti inquinamento.

A seguito della collisione fra la portacontainer Cls Virginia e il traghetto RoRo Ulysse della CTN, Regione Liguria oggi ha comunicato la completa disponibilità a fornire supporto al Ministero dell’Ambiente e alla Capitaneria di porto di Genova tramite l’Arpal, l’agenzia regionale incaricata tra l’altro dei controlli sulla qualità delle acque.

L’incidente ha provocato la fuoriuscita di circa 600 metri cubi di ‘fuel oil’ che hanno prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa dodici chilometri quadrati.

Version Fr.

“Collision entre deux navires au large de la Corse, risque de pollution

Accident en mer entre deux navires à 14 km au large de Capo Corso, dans les eaux internationales proches de la Corse.

Le navire Ulysse battant pavillon tunisien transportant des camions et des voitures et le porte-conteneurs Csl Virginia battant pavillon chypriote sont entrés en collision.

Ils ne sont pas blessés actuellement. Selon les capitaines de Gênes, l’Ulysse frapperait la Virginie qui, pour des raisons à vérifier, était peut-être encore en mer.

Sur place, le remorqueur Abeille Flandre battant pavillon français et l’avion des garde-côtes italiens Manta 10-01.

La France a également demandé l’aide de l’Italie pour lutter contre la pollution causée par le carburant qui aurait échappé à l’un des deux navires.

Les véhicules sont partis de Livourne, Porto Aranci et Gênes.

MISES À JOUR

Dans la région se trouve également le navire Nos Taurus, battant pavillon italien et spécialisé dans les opérations antipollution.

Suite à la collision entre le porte-conteneurs Cls Virginia et le ferry RoRo Ulysse de CTN, la Regione Liguria a annoncé aujourd’hui la disponibilité totale pour apporter un soutien au ministère de l’Environnement et à l’autorité portuaire de Gênes via Arpal, l’agence régionale responsable entre autres, des contrôles de la qualité de l’eau.

L’accident a provoqué le déversement d’environ 600 mètres cubes de «mazout», qui a produit une plaque qui s’est étendue sur la mer pendant environ 12 kilomètres carrés.”

Internet: https://www.vesselfinder.com/it/?imo=9289568