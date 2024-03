Cogorno – Ieri pomeriggio, Johnny, questo il nome di un cavallo di 31 anni, è scivolato giù da una piana in via Betulla a Cogorno. A causa della caduta non è più riuscito a rialzarsi, rimanendo oltretutto in bilico su di un’ulteriore dislivello.

I Vigili del Fuoco hanno così provveduto a mettere in sicurezza l’animale e, in accordo con il veterinario, hanno deciso di alzarlo grazie ad uno speciale treppiede.

Una volta in piedi e stabilizzato dal medico, è stato issato sul piano strada.

Photo Gallery