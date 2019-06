Code e rallentamenti sulle autostrade liguri per l’assalto dei turisti

Dalle prime ore di questa mattina è presente sulle autostrade della Liguria un intenso traffico generato dall’assalto dei turisti che è sfociato in code e rallentamenti.

Il traffico è in evidenza, in particolare in prossimità del porto di Genova, per gli spostamenti dei turisti che si imbarcano sui sui traghetti per le isole e per quelli che cercano rinfresco al mare sulle due riviere.

I maggiori problemi si registrano sulla A7 Genova-Milano in direzione di Sampierdarena e sulla A12 Genova-Livorno sulla riviera di Levante.

Disagi anche sulla A26 che collega Piemonte e Liguria per code tra Ovada e il bivio con la autostrada A10.

Ecco la situazione alle ore 14.00

Coda sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Genova al Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per traffico intenso.

Coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano tra il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso. Traffico rallentato sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano tra Genova Est e Recco per traffico intenso.

Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Coda sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravellona Toce in direzione Genova Voltri) tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Albisola e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso.