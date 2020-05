Cocaina e hashish in casa, 52enne di Rapallo arrestato dai carabinieri

Ieri un 52enne residente a Rapallo è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare, il rapallese è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 15 dosi, 5 grammi circa di hashish suddivisi in 3 dosi, 3 spinelli confezionati, somma contante in banconote di diverso taglio per circa 1.800 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, nonché bilancini e materiale vario atto al confezionamento delle dosi.