CLUB TENCO: 5, 6 e 7 settembre a Lerici (La Spezia)

Club Tengo: 5, 6 e 7 settembre a Lerici (La Spezia) presso l’Arena della Rotonda Vassallo appuntamento con “Cantautorando”

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Showcase di EDOARDO CHIESA Presentazione del libro “La vita è un lampo” di Stefano Senardi Racconti, storia e musica con Paola Turci.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Presentazione del libro “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca Dialogo sui 50 anni della rassegna Tenco con Antonio Silva Consegna “Premio Tenco miglior arrangiatore-produttore” a MAURO PAOLUZZI e concerto di Paoluzzi con una speciale superband che propone i suoi più grandi successi

SABATO 7 SETTEMBRE

Presentazione del libro e del disco “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi accompagnamento musicale di MICHELE STAINO con Fabrizio Mocata, Natalia Bolani e Martin Alvarado Racconti, storia e musica con LUCA BARBAROSSA

Giovedì 5, venerdì 6 settembre e sabato 7 settembre a LERICI (LA SPEZIA) presso l’Arena della Rotonda Vassallo (Via Roma, 51) torna CANTAUTORANDO Il salotto del cantautore, l’atteso appuntamento dedicato alla musica d’autore realizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con il Club Tenco.

Cantautorando è un format che il Club Tenco ha creato nel 2019.

Conduce le tre serate Francesco Paracchini, direttore de L’Isola che non c’era, realtà editoriale che da oltre vent’anni si occupa di musica italiana.

«Il Premio Tenco è una realtà affermata e sempre presente nel nostro calendario eventi – afferma il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti – Le serate dedicate ai cantautori sottolineano il nostro legame con la cultura musicale e regalano al pubblico spaccati della vita quotidiana di celebri artisti. Ancora una volta Lerici si conferma protagonista del panorama culturale italiano».

Gli appuntamenti, il cui ingresso è gratuito, hanno inizio alle ore 21.00 e sono l’occasione anche quest’anno per vedere dal vivo grandi artisti della scena musicale esibirsi e raccontarsi come in un salotto dove arte, musica e parole si fondono.

Giovedì 5 settembre dà il via all’appuntamento lo showcase del cantautore genovese Edoardo Chiesa, a cui segue la presentazione del libro di Stefano Senardi “La Musica è un lampo” (Fandango).

Chiude la serata Paola Turci che ci esibirà e si racconterà.

Venerdì 6 settembre si apre con la presentazione del libro di Paolo Talanca “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” (Carocci).

L’appuntamento prosegue con un dialogo sui 50 anni della rassegna del Premio Tenco con Antonio Silva e culmina con la consegna del “Premio Tenco Miglior Arrangiatore-Produttore” a Mauro Paoluzzi.

Il produttore, arrangiatore e musicista, che ha lavorato e prodotto successi di grandi artisti, tra cui Gianna Nannini, Roberto Vecchioni, Mango, Mina, Patty Pravo, Loredana Bertè, Bluvertigo e molti altri, chitarra elettrica alla mano, esegue alcuni successi senza tempo della musica italiana con una band composta da Walter Calloni (batteria), Massimo Spinosa (basso), Massimo Germini (chitarra acustica), Michele Fazio (piano), Edoardo De Angelis (violino) e Phil Palmer (chitarra).

I brani sono interpretati da Andy, Arianna Antinori, Patrizia Cirulli, Numa e Dagmar.

La serata conclusiva di sabato 7 settembre inizia con la presentazione del libro e del disco, a cura del direttore artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi, “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” dedicato a Sergio Staino, il geniale vignettista creatore di Bobo e scomparso lo scorso anno.

La presentazione è accompagnata dal contrabbassista e bassista, figlio di Sergio, Michele Staino con Fabrizio Mocata, Natalia Bolani e Martin Alvarado.

Il finale vede protagonista Luca Barbarossa con un momento dedicato ai suoi racconti e alla sua musica

Il Premio Tenco 2024 si terrà il 17,18 e 19 ottobre 2024 come di consueto presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, che quest’anno celebra l’importante traguardo dei 50 anni, anche in questa edizione premierà uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Sempre il Club Tenco assegna anche il Premio Tenco all’operatore culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana.

Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.