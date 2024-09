“Nelle prossime ore instabilità ancora protagonista in Liguria, dove potrebbero verificarsi temporali forti con associati colpi di vento e grandine, più probabili sulle Alpi Liguri e Appennino di Levante. Fino a domani, inoltre, ancora disagio fisiologico da caldo sul versante marittimo, specialmente nei centri urbani e nelle aree scarsamente ventilate”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili di Arpal.

“Dalla modellistica analizzata – hanno spiegato da Arpal – emergono segnali per un marcato peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì su tutta la regione.

L’elemento centrale è rappresentato da un ‘minimo di pressione al suolo’ che sembra destinato ad approfondirsi sul Mar Ligure.

Determinante, come sempre, la traiettoria precisa che assumerà: la modellistica finora è caratterizzata da elevata incertezza.

Il posizionamento esatto del minimo potrebbe far variare notevolmente le condizioni di maltempo e gli effetti sul territorio ligure. Domani mattina, con le nuove uscite modellistiche, si cercherà di dettagliare lo scenario per quanto possibile”.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

Domani. Nelle ore centrali possibili temporali di calore sui rilievi, più probabili su Alpi Liguri e Appenino di Levante con bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a grandine e repentini colpi di vento su interno di A e C e su E; in tarda serata l’approssimarsi di una perturbazione atlantica acuisce le condizioni d’instabilità con possibili temporali su A. Locali condizioni di disagio fisiologico per caldo sul versante marittimo specialmente nei centri urbani e nelle aree scarsamente ventilate.

Giovedì 5. Il transito della perturbazione atlantica, associato alla formazione di un minimo barico tra Costa Azzurra e Mar Ligure, determina dalle prime ore della notte precipitazioni diffuse con intensità moderate e cumulate areali significative su BDE, elevate su AC, a prevalente carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone; fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti fino a forti da est, nordest su A, a est, sudest su C.