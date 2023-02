Club Artistico “La Saletta” di Pegli, omaggio all’Artista Aldo Cestino

Il Club Artistico “La Saletta” di Genova-Pegli, nella sua sede di via Lungomare 20 rosso, ha deciso di tributare un doveroso omaggio al grande Artista Aldo Cestino, che stato tra le altre cose tra i fondatori del Club.

Aldo Cestino era nato a Genova Pegli nel 1930, dove è vissuto sino alla morte avvenuta nel 2004.

Allievo di Federico Piccone (1882-1963) ed Ernesto Massiglio (1895-1974), ha sperimentato varie forme di espressioni artistiche, prima di dedicarsi professionalmente alla pittura e alla grafica.

Dopo esperienze espositive come “pittore di strada” a Genova e soprattutto a Milano – che non disdegnava ricordare negli ultimi anni della vita, anzi lo faceva con gioia e qualche rimpianto – Cestino si è posto al centro della scena artistica Genovese della pittura figurativa, ottenendo esteso e duraturo consenso, non solo di critica.

Ricordiamo alcune tappe significative ed importanti della sua vita artistica: nel 1972 ha esposto alla Tanaka Gallery di Osaka (Giappone); nel 1987 ha partecipato all’Art Expo di New York City, esponendo poi nella Comunità Artistica di Gloucester in Massachusetts ed è stato ammesso a Salmagundi Art Show di New York City. Nella stessa città statunitense nel 1991 ha rappresentato i pittori genovesi all’“Italian Trade Center”. E’ stato membro dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Di lui scrisse Francesco Romanello, Pittore, critico d’arte e scenografo: “Cestino dipinge con precisione la realtà naturale con ricchezza e perfetta scienza. Le sue opere si distinguono per una raffinata eleganza, ed ogni piccola pane della tela è vivificata da un giuoco di sfumature cromatiche che si fondono e contrastano, quasi un miracolo di gusto e misura”.

Ricordiamo che i grandi amori di Cestino erano le Marine ed i paesaggi di Liguria, che interpretava nello spettacolo della natura con una rigorosa, impeccabile perfezione formale con un gioco di luminose trasparenze e di calde sfumature cromatiche.

Aldo Cestino era anche ampie vedute sul mare, su spiagge assolate, su barche che ciondolano contro tramonti dorati, su borghi arrampicati sulla collina.

Una piastrella incastonata in un muretto della Arena degli Artisti di Pegli ricorda Aldo Cestino tra le più importanti personalità storiche e artistiche che hanno dato lustro alla Delegazione pegliese.

L’inaugurazione della Mostra ci sarà sabato 4 marzo alle ore 16.00 e sarà visitabile sino al giorno 11 marzo con orario 11.00/12.30 e 16.00/18.30.

La Mostra é patrocinata dal Comune di Genova / Municipio VII Ponente.

Un altro grande appuntamento del Club Artistico La saletta, da non perdere.

FRANCO RICCIARDI