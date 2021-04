Circolo Golf Rapallo: il direttore Pagliettini e un video spiegano i comportamenti da tenere in campo

Come ci si comporta su un campo da golf? Per saperlo basta guardare una newsletter video su You Tube, consultabile direttamente dal campo con lo smartphone: si inquadra il codice QR presente su un depliant che viene rilasciato dalla segreteria al momento di pagare l’ingresso, e si apre il video esplicativo.

L’iniziativa è stata presa dal Circolo Golf e Tennis Rapallo, ed è una novità in Italia: tanto che è stata già notata dalle riviste specializzate.

“Il golf, disciplina che per definizione si svolge all’aria aperta e in grandi spazi soleggiati e ventilati, è una delle poche attività sportive che hanno potuto resistere alle limitazioni imposte dalla pandemia – afferma Fabrizio Pagliettini, direttore del Circolo Golf e Tennis Rapallo – Nei mesi scorsi anche a Rapallo sono stati molti i neofiti che hanno approfittato di queste circostanze per avvicinarsi a uno sport salutare, pieno di fascino, ma soprattutto di grande tasso tecnico, prendendo lezioni in campo pratica. Però nel golf non c’è solo la tecnica: c’è anche un’etichetta da rispettare”.

“Ovviamente queste regole di comportamento non sono fini a sé stesse – prosegue Pagliettini – servono a garantire il decoro dell’ambiente, l’integrità del campo nella vegetazione e nelle sue strutture, e soprattutto la sicurezza di tutti. Chi si avvicina al golf, quindi, oltre allo swing deve imparare anche come ci si comporta sul campo o in una club house: è imprescindibile la conoscenza delle norme di etichetta, il rispetto delle principali regole che contraddistinguono il golf da tutti gli altri sport. Abbiamo quindi pensato a un vademecum non solo cartaceo ma anche video, per essere più chiaro e approfondire gli argomenti. Chi entra al circolo riceverà un depliant, su cui c’è un codice QR: basterà inquadrarlo con il telefonino per essere trasportati su You Tube, alla lezione che interessa. Lo abbiamo chiamato “Golf Rapallo – istruzioni per l’uso”. Per noi è importante non disperdere il bello del golf nella frenesia di far iniziare nuovi giocatori: lo slogan del momento potrebbe essere: non perdiamo tempo ma nemmeno il senso”.

Le regole vanno dall’abbigliamento (vietati i jeans, i pantaloni a pinocchietto e i pantaloni corti: ammessi i bermuda in estate, niente canottiere e t-shirt) al rumore (vietato urlare, telefonare o disturbare il gioco con la suoneria).

Poi ci sono le regole locali di sicurezza: a Rapallo, per esempio, il percorso di due buche è interessato dal campo pratica, e cioè dall’area in cui si provano i tiri da fermo.

Le regole di sicurezza valide ovunque: evitare di tirare se ci sono altri giocatori nel possibile raggio di azione della pallina; avvisare (in questo caso è ammesso urlare) se ci accorgiamo solo mentre la pallina è già in volo che ci sono altre persone in campo; seguire la segnaletica e rispettare i cartelli di divieto.

Le regole relative alla manutenzione del campo: riparare i segni lasciati sul green dalle palline in caduta verticale, non danneggiare la vegetazione, non passare con i cart e i carrelli elettrici nello spazio prima della buca.

PAOLO FIZZAROTTI