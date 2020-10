Cinque casi di Covid su traghetto Gnv: A Sète procedure di screening sistematico

Il traghetto era partito dal Marocco e diretto nella città di Sète in Francia

Tensione in Francia dove l’Atlas un traghetto della Gnv, Grandi Navi Veloci, che collega il Marocco con la città francese di Sète, sabato si sarebbe visto rifiutare il permesso di attraccare al porto di destinazione in quanto, sul traghetto con 430 passeggeri, secondo quanto riportano media francesi, a bordo, ci sarebbero casi di Covid-19 tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio.

Alla fine nel primo pomeriggio di domenica le autorità francesi hanno acconsentito al traghetto di accostare in porto, salvo lo svolgimento di tutte le procedure di screening sistematico sui passeggeri e sull’equipaggio.

Dopo le operazioni di verifica sanitaria il traghetto avrebbe preso la direzione di Barcellona dove ora si trova ormeggiata in porto (fonte Vessel Finder).

“La Compagnia di navigazione Gnv – si legge in una nota della compagnia – conferma lo scalo del traghetto diretto in Francia come da programma presso il porto francese di Sète.”

Precisando come sulla nave “stanno viaggiando 430 passeggeri: le procedure di screening sistematico implementate dalla compagnia hanno consentito di individuare 5 casi asintomatici positivi a bordo, posti immediatamente in isolamento cautelativo come da prassi.”

Dal canto loro “Le autorità francesi, considerata la situazione epidemiologica locale, hanno richiesto l’implementazione di particolari procedure pre-sbarco” con “La compagnia in coordinamento con le Autorità preposte sta approntando tali misure.”

“Su tutti i viaggi da e per il Marocco – conclude la comapgnia – – è imbarcata un’equipe medica con laboratorio che procede a ulteriore test molecolari di tutti i passeggeri durante la navigazione”.