Cinghialetti a Sori, la polizia locale li accompagna nel torrente

Pomeriggio di domenica movimentato a Sori per la presenza di due giovani cinghialetti nella zona tra via Sauro, via Andorra e il ponte sul torrente Sori.

Le due bestiole hanno iniziato a scorrazzare fra le macchine avvicinandosi tranquillamente alla gente alla ricerca di cibo. I presenti non erano assolutamente intimoriti, anzi qualcuno è arrivato anche ad accarezzarli. C’era però il pericolo delle auto.

Per questo poco dopo sono intervenute alcune persone che hanno cercato di farli spostare, con non poca fatica, da via Andorra fino ad una rampa di accesso al torrente in piazza Ghio.

Così si sono messi in mezzo alla strada bloccando auto e scooter accompagnandoli attraverso il ponte indirizzandoli verso piazza Ghio dove di fronte alla Piscina Comunale è presente una rampa di accesso al Sori.

Alla fine i due cuccioletti sono andati sul greto sottostante.

Tutto sembrava andato bene, fino a quando una signora ha lanciato loro dal ponte del cibo sul quale, peraltro, si sono subito avventati.

I due avrebbero cercato, poi, di risalire la rampa.

A questo punti alcuni residenti hanno chiamato la polizia locale che giunta sul posto li ha amorevolmente indirizzati sul greto del torrente accompagnandoli e spingendoli, per un tratto, verso i monti.

Probabilmente, da quanto ci spiega una residente, si tratta di quello che resta di una cucciolata di cinque, la cui madre era stata catturata con una gabbia a Pieve Ligure e successivamente uccisa. Stessa sorte era toccata ad un paio di cuccioli, mentre un terzo era morto per stenti.