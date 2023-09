A12, incidente tra tre veicoli in galleria: due i feriti

E’ avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nella galleria Monte Giugo

Questo pomeriggio, intorno alle 14.35, in A12 il traffico è rimasto bloccato per più di mezz’ora tra Genova Nervi e Recco in seguito ad un incidente che ha coinvolto tre veicoli sulla A12 Genova-Livorno.

L’incidente si è verificato al km 16 all’interno della galleria Monte Giugo.

La coda, in direzione Livorno, ha raggiunto i 4 km.

Per chi viaggiava in direzione Livorno è stato consigliato di uscire a Genova Nervi ed utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Recco, poi il traffico è stato sbloccato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’automedica Golf 1 e le ambulanze della Croce Verde Burlando, della Croce Bianca Genovese e della Croce Verde Quarto e i vigili del fuoco di Genova, che sono poi rientrati in sede.

Il primo bilancio parla di due feriti, di cui uno trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo per un trauma facciale e un’altra persona, trasportata all’ospedale pediatrico Gaslini in codice giallo.