Cinghiale cade in un’intercapedine, sedato e recuperato dai VVF

E’ successo in via Marassi nell’omonimo quartiere

Ennesimo soccorso animale effettuato dai Vigili del fuoco di Genova.

A dover essere soccorso, questa volta, è stato un cinghiale che era caduto in una intercapedine di un palazzo in via Marassi. Essendo un animale selvatico si è dovuto attendere il veterinario della Vigilanza Regionale per la sedazione.

Una volta addormentato i Vigili del Fuoco si sono calati per i sei metri del muraglione, lo hanno imbragato e recuperato grazie alla gruetta di un automezzo dei VVF.

L’animale è stato riposto in una gabbia è stato affidato alla Vigilanza.