Cine Nuovo La Spezia: il cinema chiuso, il cuore aperto

Da Martedi 10 Novembre Il Cinema Il Nuovo di La Spezia ha ideato l’iniziativa a sostegno del cinema per fronteggiare l’emergenza COVID 19

Tutti i martedi e i giovedi il Nuovo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi anche per Nuovo Astoria e Garibaldi , può essere un’idea regalo di Natale e si potrà cosi’ aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

Il voucher , le tessere , gli abbonamenti da 10 e 15 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

“In una situazione di emergenza, afferma Silvano Andreini cerchiamo di unirci ancora di più alla comunità. Un aiuto concreto per affrontare il momento di crisi attuale, ma anche un segnale di speranza per una ripartenza che ci auguriamo possa avvenire il prima possibile. Ci farà piacere anche che i nostri clienti possono passare anche solo per un saluto, darci un’idea , condividere un istante come è sempre stato nei momenti migliori e nello spirito del Film Club. I cinema riapriranno . Ora è importante restare al sicuro, essere gentili e aprire il proprio cuore. Vi aspettiamo con il sorriso e l’entusiasmo di sempre “