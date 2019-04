Cimitero degli Animali, M5S Rapallo: da sempre un’idea nostra

C’è bagarre a Rapallo per quanto riguarda l’idea del cimitero per gli animali. A sentirsi punta sul vivo è la candidata Sindaco a Rapallo, Isabella De Benedetti che interviene per precisare come “fatti e cronistoria siano diversi da quanto Bagnasco vuol far apparire solo per meri motivi di campagna elettorale!”

“Nel dicembre 2017 – prosegue Isabella De Benedetti – il Consigliere M5S Solari presentò una mozione per l’istituzione del cimitero degli animali e la stessa fu approvata all’unanimità. Prima vittoria dei cittadini tutti.

A giugno 2018, poi, articoli di stampa annunciavano ipotetici accordi tra l’Amministrazione comunale ed una agenzia di onoranze funebri per l’istituzione nel breve periodo di un ‘prato degli amici venuti a mancare’; sarebbe dovuto sorgere nella zona vicino alla area cani del Parco Casale. In seguito sarebbe stato attivato il cimitero loro dedicato. Già in questo caso qualcuno si dimenticò che la paternità dell’opera è del Movimento Cinque Stelle. Nulla è comunque mai stato realizzato?!

Il 17 aprile 2019 Bagnasco informa i cittadini tramite un video che la sua Amministrazione è molto sensibile alla problematica e farà il cimitero in argomento, oggi bloccato solo dagli eventi della mareggiata”.

“Caro Sindaco – conclude la De Benedetti – avrebbe fatto più bella figura a dire che sta portando avanti un impegno di tutto il Consiglio Comunale, invece, infischiandosene della correttezza istituzionale e ponendo fine così alla favola del ‘sindaco per tutti’, fa effettiva campagna elettorale su idee altrui. Il nostro Movimento è nato per la condivisione delle idee e sarà assolutamente soddisfatto il giorno in cui tale cimitero nascerà nella nostra Città. Ad oggi dobbiamo solo constatare in tal senso una mera serie di proclami: nessun ‘prato’ è nato nei quattro mesi seguenti l’annuncio dello scorso anno e nessun cimitero è stato poi progettato o realizzato”… “Probabilmente Bagnasco è a corto di proposte e, nell’ambito della sua ricca campagna elettorale, volta ad occupare tutti gli spazi di visibilità possibili in Città senza tener fede alle sue dichiarazioni che riportavano che non avrebbe fatto campagna elettorale, lo invitiamo a curiosare il nostro programma online attraverso il sito web www.debenedettisindaco.it: trovi altri spunti interessanti, saremo lieti di continuare a verificare che il suo progetto di Città è solo dedito a promuovere la sua faccia politica e non a studiare per migliorare le molte problematiche cittadine.”