Chiusura col ciclismo per FestivAlContrario a Castelvecchio di Rocca Barbena

SAVONA – Dopo la spettacolare chiusura con lo spettacolo su Lucrezia Borgia nelle Grotte di Toirano, FestivAlContrario – Vivere la Val Neva, propone un evento di chiusura che si svolgerà sabato 26 agosto a Castelvecchio di Rocca Barbena, Cascina di Bormida con Rocca Barbena MTB Race.

L’evento, a cura di ASD Rockriders, consiste in una biciclettata non competitiva per bambini ed in una gara per giovanissimi tesserati FCI valida come sesta tappa della Challenge regionale ligure della MTBike.

La competizione si svolgerà su un circuito interamente sterrato presso la Cascina di Bormida, il numero dei giri varierà in base alle categorie. Verranno premiati tutti i bambini.

Per iscriversi o avere maggiori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica info@festivalcontrario.com e asdrockriders@gmail.com FestivAlContrario è un festival multidisciplinare curato dalle due direttrici artistiche Vera Marenco e Manuela Litro, cantanti concertiste ed esperte di progetti culturali e sociali, che ha animato i borghi di Castelvecchio di Rocca Barbena, Zuccarello ed Erli.

In cartellone numerosi eventi, spettacoli e iniziative all’insegna della suggestione e della natura in un territorio tutto da scoprire: dallo sport ai laboratori per i piccoli, dalle passeggiate sui sentieri alla musica nelle suggestive piazze e chiese dei borghi.

La programmazione è ricchissima e trasversale ed ha regalato momenti di svago a turisti e non solo, invitando a scoprire un territorio lontano dai classici circuiti del turismo balneare.

Il Festival è un progetto dell’Associazione Musicaround in partenariato con i Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e di Zuccarello, con il GAL Valli Savonesi, lì Associazione Immaginafamiglie, la Pro Loco di Castelvecchio di Rocca Barbena, la Pro Loco di Erli, e l’ASD Castelvecchio RockRiders.

Gli eventi sono realizzati con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce – Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, ed è cofinanziato da Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Fondazione De Mari, Regione Liguria, Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, Comune di Zuccarello e sponsor privati.

CLAUDIO ALMANZI