Chievo-Spezia 2-0, sconfitta nell’andata play off

Sconfitta per lo Spezia che cede 2-0 al Bentegodi e compromette il proprio percorso nei play off.

Il primo round delle semifinali playoff di B se lo aggiudicano quindi i veronesi, che battono i liguri per 2-0 e indirizzano in maniera abbastanza netta la serie. Alla squadra di Aglietti è bastato poco, solo i sette minuti che vanno dal 2’ al 9’, per stendere la formazione di Italiano con Djordjevic e Segre. I gialloblù sono sembrati più in palla e hanno colpito a freddo mentre lo Spezia, in affanno nel primo tempo, ha alzato il ritmo nella ripresa ma non è bastato. Italiano può recriminare per un rigore sbagliato da Ricci al 57’, sul quale è stato superlativo Semper. Il portiere croato è al secondo rigore parato in due partite dei playoff: nel turno preliminare, contro l’Empoli, aveva ipnotizzato anche Ciciretti decidendo, di fatto, la sfida. Per i clivensi anche un’ottima gara delle mezzali, Obi e Segre, che oltre a confezionare il secondo gol hanno spesso messo in difficoltà i bianconeri tra le linee. Il ritorno martedì al Picco: i bianconeri possono solo vincere e devono farlo con due gol di scarto. Per Aglietti, invece, la strada verso la seconda finale in due anni (sempre con una veronese, dopo aver guidato l’Hellas in Serie A nel 2019) è un po’ più vicina.