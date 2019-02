Chievo-Genoa, Preziosi in visita prima della partenza

Seconda visita consecutiva del presidente al Centro Sportivo Signorini prima della partita. Come era accaduto una settimana fa il giorno antecedente il match con la Lazio, il patron Enrico Preziosi, reduce dal compleanno festeggiato a inizio settimana, ha parlato ai giocatori nella sala riunioni al primo piano di Villa Rostan prima della rifinitura. All’incontro ha partecipato mister Cesare Prandelli, insieme ai componenti lo staff tecnico. Un breve e incisivo messaggio per tenere alta la concentrazione all’interno del gruppo, per un match ritenuto di fondamentale importanza come ha più volte sottolineato l’allenatore (“è la partita più importante della stagione per diversi motivi”). Il presidente ha poi seguito i lavori sul campo, approfittandone per fare il punto con gli stati maggiori sui temi all’ordine del giorno.