Chiesa e Pozzetto trionfano anche alla Granfondo Diano Marina

Diano Marina – La Vivo MG.K Vis Dal Colle raddoppia. Dopo il successo ottenuto da Federico Pozzetto davanti al suo compagno di squadra Luca Chiesa nella prima prova del Trofeo Loabikers, le posizioni si sono invertite domenica a Diano Marina.

Il successo è stato conquistato dal ciclista piacentino che ha tagliato il traguardo mentre il suo compagno di squadra Pozzetto alzava le mani al cielo al suo fianco. Completa il trionfo la quarta posizione assoluta dell’ex professionista Francesco Manuel Bongiorno.

Luigi Barborini chiude al dodicesimo posto e conquista il successo nella categoria Veterani B.

La neonata formazione amatoriale ha caratterizzato la prima parte di stagione grazie alla coppia Chiesa – Pozzetto, il primo vincitore della cinquantesima edizione della Nove Colli, mentre il secondo è ormai protagonista assoluto del movimento amatoriale da diverse stagioni. Da evidenziare anche il ruolo di Manuel Bongiorno, che ha subito accettato di mettere a disposizione dei suoi compagni di squadra l’esperienza acquisita tra i professionisti e continuare comunque a svolgere questa attività divertendosi.

Al termine della granfondo, Chiesa ringrazia i suoi compagni di squadra: “Ringrazio tutti i miei compagni di squadra che hanno collaborato per controllare la gara – esordisce Chiesa – io ho allungato in pianura conquistando subito 40″ di vantaggio. Poi mi è stato comunicato che Pozzetto stava inseguendo in solitudine e mi sono fatto riprendere. Abbiamo continuato la gara in perfetto accordo dividendo il peso della fuga e regalando ai nostri sponsor un altro indimenticabile arrivo in parata”.

Domenica a Laigueglia, il primo “esame” internazionale, alla Granfondo Laigueglia Lapierre prima prova del Gran Trofeo Gs Alpi, Zero Wind Show e campionato nazionale Acsi Gran Fondo e Mediofondo.