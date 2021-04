Chiavari sull’app IO per alcuni servizi al cittadino

Il Comune di Chiavari attivo sull’app IO per servire direttamente il cittadino con alcuni servizi informativi.

Anche il Comune di Chiavari approda sull’app IO, nuova piattaforma di riferimento dell’amministrazione pubblica, con i servizi erogati dall’ufficio anagrafe e dall’ufficio elettorale, consentendo un flusso informativo diretto tra la cittadinanza e l’ente locale.

É necessario scaricare e installare l’applicazione sul proprio smartphone, gratuitamente, sia su Android (Play store) che IOS (App store), ed essere in possesso di Spid.

«Una novità importante e utile per conoscere lo stato delle pratiche in corso e ricevere le notifiche push riguardanti, ad esempio, le scadenze delle carte d’identità, il ritiro della tessera elettorale e verificare la nomina come scrutatore alle consultazioni elettorali – spiega l’assessore ai servizi demografici e vicesindaco, Silvia Stanig – La pubblica amministrazione si interfaccia sempre di più in modo semplice, rapido e sicuro con i cittadini: il processo di digitalizzazione continua, nei prossimi mesi aggiungeremo ulteriori servizi».