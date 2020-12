Chiavari, ripresi i lavori di restyling in Piazza Del Buono

A Chiavari ripartono i lavori in piazza Del Buono. Uno dei progetti del piano di riqualificazione dei quartieri. Nuovo polmone verde e area giochi.

Sono ripresi gli interventi di restyling di piazza Del Buono, uno dei progetti del piano di riqualificazione dei quartieri previsto dell’amministrazione comunale. Dopo l’assegnazione di un nuovo lotto di lavori, sono iniziate le operazioni di potatura degli alberi che riguarderanno la sistemazione di numerose piante ad alto fusto. Si passerà poi al secondo con la posa di 60 nuove alberature (tra cui jacaranda, ginkgo, acacia dealbata e molte atre) per aumentare il verde, la vivibilità e fruibilità dell’intera area. Step successivo la predisposizione di una rete d’irrigazione, ad oggi inesistente, e la semina del prato.

Con la fine di gennaio ripartiranno anche gli interventi di intonacatura dei muri in cemento e l’installazione di nuove luci d’arredo intorno al campo da bocce, oltre alla manutenzione straordinaria dell’impianto di scarico delle acque bianche. Il parco giochi di via Canale verrà rinnovato, sostituita la rete che lo delimita con un moderno parapetto e collegato, grazie ad uno scivolo, alla nuova zona ludica all’interno della piazza. Infine, si procederà con la sistemazione di nuove panchine e arredi per l’area sportiva polivalente, come canestri da basket, rete da pallavolo e porte per il calcetto.