Cesena-Entella, Volpe: Gara difficile in Coppa Italia

Dopo appena 20 giorni dall’inizio della preparazione subito in campo per il primo match ufficiale della stagione. Oggi alle 20.30 l’Entella affronta il Cesena per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Alla vigilia della gara è mister Volpe a presentare la partita.

“Domani sarà una gara difficile contro una squadra forte, che conosciamo, e che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione. È il primo impegno ufficiale in una competizione a cui teniamo, avremo delle risposte importanti per capire a che punto siamo dopo 3 settimane di preparazione. Si lavora in ottica campionato, ma non vogliamo tralasciare questo impegno. La condizione non è ancora ottimale ma ci siamo preparati al meglio per cercare di ottenere il massimo”.

“I nuovi? Si stanno inserendo bene, sono stati scelti per il valore tecnico ma anche per quello umano. Petermann è un po’ più avanti rispetto a Disanto e Lancini che sono arrivati più tardi e sono ancora in indietro di condizione”.

“Ho già in testa la squadra che partirà dall’inizio, ma posso contare su più scelte. Ci sono tanti giovani che hanno voglia di esserci e che si sono fatti trovare molto pronti. Avranno la loro occasione se non dall’inizio sicuramente a partita in corso”.