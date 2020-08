Cervo lirica al quarto concerto del Festival

Cervo, un pubblico selezionato ha seguito con interesse il concerto di Gabriella Costa (Soprano), accompagnata dal Quintetto d’Archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Nel corso della serata un breve scroscio di pioggia ha costretto gli organizzatori a interromperlo per alcuni minuti… minuti che sono stati felicemente “riempiti” dalla soprano che ha eseguito in assolo Amazing Grace è uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del ‘700.

Il concerto ha proposto una selezione dalle opere e dagli oratori di Händel e due brani strumentali, la Passacaglia e un “intruso”, il Divertimento K 134 di W. A. Mozart.Dedicato a Händel. Compositore cosmopolita, sempre in viaggio e alla ricerca di nuove esperienze artistiche, le sue pagine possiedono versatilità, ricchezza timbrica, raffinatezza armonica, eleganza di forme e incisività drammatica, un’opulenza perfettamente in sintonia con lo spirito barocco. Handel è davvero figlio del suo tempo.

Il Quintetto d’archi è composto da:

Marco Bigarelli – violino

Luca Marzolla – violino

Luca Pirondini – viola

Mariano Dapor – violoncello

Michele Bonfante – contrabbasso

Giancarlo De Lorenzo – direttore

Il concerto sigla la collaborazione tra il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Con il supporto di FIDEURAM Private Banker

La serata si è svolta – come tutti gli appuntamenti del cartellone – nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.