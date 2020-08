Recco: si completa la messa in sicurezza di via Faveto

Inizia un ulteriore intervento di canalizzazione delle acque meteoriche in via Faveto a Recco. Questi, lavori consentiranno di completare la messa in sicurezza della località. Un’ opera attesa dai cittadini della frazione e che conferma la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutto il territorio, comprese le frazioni, in risposta alle esigenze delle singole comunità.

Lo rende noto il sindaco Carlo Gandolfo che ha fatto predisporre un’apposita ordinanza di chiusura al traffico di via Faveto, all’altezza del ponticello che attraversa il rio, dal prossimo 3 agosto dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18, escluso i giorni festivi, fino alla chiusura del cantiere prevista dopo 30 giorni.

La Giunta ha dato il via libera ai lavori di adeguamento della regolamentazione delle acque piovane, l’intervento sarà concluso con l’asfaltatura del tratto interessato. Nel comunicare ai residenti della frazione Faveto l’avvio dell’opera, il sindaco Gandolfo scrive:

«Consapevole che tutti questi interventi causano a voi residenti disagi e necessità di riorganizzazione dei vostri spostamenti sono, però, certo che apprezziate lo sforzo di questa Amministrazione volto a risolvere, una volta per tutte, buona parte delle problematiche inerenti la frazione di Faveto».ABov