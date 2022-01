Certificazioni di inglese: perché sono importanti e quali le migliori

Le certificazioni di inglese sono sempre più rilevanti sia dal punto di vista della formazione personale e accademica, sia in vista di eventuali trasferimenti all’estero che, infine, anche per quanto riguarda il proprio lavoro.

Prendere una certificazione di inglese, dunque, è molto importante sia quando si è ancora giovani studenti sia quando si è lavoratori. In entrambi i casi, però, non è così semplice. Infatti, i test per ottenere le varie certificazioni sono molto approfonditi e richiedono una forte conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Quali certificazioni scegliere e come prenderle

Esistono innumerevoli certificazioni della lingua inglese. Naturalmente, non sono tutte uguali, anzi hanno differenze sostanziali tra loro anche per quanto riguarda l’impiego successivo nel mondo del lavoro oppure in quello accademico.

Data la mole di studio per ottenere le varie certificazioni, bisogna innanzi tutto scegliere dei corsi di inglese a Genova che presentino: piani di studio appositi e sedi di esame ufficiali per riuscire a ricevere il riconoscimento richiesto (come ad esempio Wall Street English, che propone sia corsi di preparazioni appositi sia Test Center Ufficiali).

Ma quali sono le principali certificazioni della lingua inglese? Tra le più importanti troviamo: lo IELTS, il TOEFL e il TOEIC. Scopriamo nel dettaglio in cosa consistono queste certificazioni e quali sono le loro differenze.

IELTS

Una delle più importanti certificazioni di lingua inglese è caratterizzata dallo IELTS ossia dall’International English Testing System. Questo esame serve a valutare qual è la reale conoscenza dell’inglese di chi si sottopone all’esame.

Con la certificazione linguistica IELTS si ha la possibilità di agevolare il proprio ingresso in un paese anglofono per motivi di studio o lavoro, in quanto viene riconosciuto ufficialmente da diverse nazioni di lingua inglese come: Australia, Canada, Irlanda, Regno Unito, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sudafrica.

Lo IELTS però è importante anche nel nostro paese. Infatti, con questo test è possibile ottenere dei crediti che sono riconosciuti in ambito accademico e offrono la possibilità d’accedere a programmi per la formazione all’estero.

Inoltre, lo IELTS viene riconosciuto dal MIUR, quindi si può utilizzare per migliorare la propria posizione nei concorsi delle scuole pubbliche italiane e nelle graduatorie. Per valutare il livello d’inglese lo IELTS prevede una prova di reading, writing, listening e speacking.

Certificazione TOEFL

La certificazione TOEFL o Test of English as Foreing Language è impiegato principalmente in ambito accademico. Infatti, viene richiesto spesso nel momento in cui ci si vuole iscrivere in un collage oppure in un’università in un paese anglofono. Questo test viene riconosciuto in 130 paesi in tutto il mondo ed è necessario se si vuole studiare all’estero. Per ottenere questa certificazione è possibile sostenere 3 esami differenti: il Paper Based Test (PBT), il CBT (Computer Based Test) e l’IBT (Internet Based Test) che è quello più utilizzato al momento.

Certificazione TOEIC

Infine, tra le certificazioni più utili della lingua inglese troviamo il TOEIC. Questa certificazione di English for International Communication serve a certificare le proprie competenze di lingua inglese sia in ambito professionale sia accademico.

Questo test viene riconosciuto sia dalle aziende di tutto il mondo, sia dalle istituzioni governative che dai vari istituti universitari. Infatti, il TOEIC è la garanzia di conoscenza della lingua inglese in modo eccellente. Naturalmente per ottenere questa certificazione è necessario effettuare un test che richiede enormi competenze al fine di ricevere il TOEIC.

Qualunque sia la certificazione di cui hai bisogno principalmente e che vuoi ottenere devi concentrarti sullo studio attento e approfondito della lingua inglese. Solo in questo modo hai la possibilità di passare in modo adeguato il test e ottenere la certificazione.

Naturalmente, si può rifare il test anche più volte, ma se si raggiunge un ottimo livello d’inglese con il giusto studio non ci sarà bisogno di perdere tempo e soldi nel ripetere l’esame.