Al Teatro Sociale di Camogli arriva Michele

Dopo il grande cabaret del venerdì con Enzo Paci, è un sabato sera all’insegna della musica quello in arrivo questo fine settimana al Teatro Sociale di Camogli. Protagonista dell’atteso evento sarà Michele, che intratterrà con la sua musica dal vivo a partire dalle ore 21:00 del 29 gennaio.

Protagonista della canzone italiana degli anni Sessanta, Michele Maisano – in arte Michele – ripropone al pubblico ligure i suoi più grandi successi, per uno show pieno di emozioni e di sorprese con la voce inimitabile di un testimone d’eccezione dell’epoca. Nato a Vigevano il 29 giugno 1944, ci resta per pochi giorni per tornare nella sua Genova: esordisce come cantante nel teatrino parrocchiale di Sestri Ponente, mentre il suo esordio discografico è del 1958 con l’etichetta Azalea quando – a soli 14 anni – incide il suo primo 45 giri. A 18 anni non ancora compiuti vince il Cantagiro con “Se mi vuoi lasciare”, che resterà a lungo al primo posto della classifica. Poi con il singolo “Ti senti sola stasera” viene consacrato come l’Elvis Presley italiano, e da lì fino al 1972 si susseguono successi uno dopo l’altro, come “Dite a Laura che l’amo” e “Susan dei marinai”: brani indimenticabili che hanno accompagnato le storie di molti. Da allora Michele continua a cantare per la penisola viaggiando da una città all’altra.

Insomma, quello che sarà proposto al pubblico camoglino con il format “Aperitivo in musica” è un tuffo nel periodo d’oro della musica leggera italiana, con un cantante che si è formato nella Genova dei cantautori e che ha collaborato, tra gli altri, con Bruno Lauzi e Fabrizio De André.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

________

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it