Centro storico e Sampierdarena: presto più Forze dell’ordine per i controlli sul territorio

“Ho incontrato in Prefettura a Genova il Ministro dell’Interno Matteo Salvini con il quale abbiamo fatto il punto sulla situazione sicurezza in città. Avremo presto novità per la zona della Maddalena e per tutto il Centro storico e più Forze dell’ordine per controllare i nostri quartieri”.

E’ quanto ha dichiarato il sindaco Marco Bucci a seguito della visita di ieri del ministro Salvini, che prima ha espresso vicinanza al poliziotto accoltellato quasi a morte dall’ecuadoriano domenica sorsa a Borzoli e poi ha incontratol’agente, pure lui ferito, che gli ha salvato la vita nella sede del Palazzo del Governo in largo Eros Lanfranco.

Il ministro Salvini, accompagnato dal viceministro genovese alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, ha poi avuto un colloquio con Bucci, il governatore ligure Giovanni Toti, la vice presidente e assessora regionale alla Sicurezza Sonia Viale, l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino.

In sostanza, il ministro dell’Interno punta a restituire alla nostra città i beni confiscati alla mafia che dovranno essere utilizzati per creare nuovi progetti e attività nell’ambito della lotta al degrado e all’insicurezza nell’area del Centro storico già iniziata nei mesi scorsi con la nuova giunta Bucci. Inoltre, dovrebbero essere in arrivo nuovi rinforzi (si parla di almeno cento donne e uomini entro l’autunno) per combattere spaccio e criminalità nei vicoli e nell’altra “zona calda” di Sampierdarena.

Il ministro Salvini ha inoltre ringraziato la prefetta Fiamma Spena, il questore Sergio Bracco e il sindaco Marco Bucci per il loro impegno a garantire più sicurezza sul territorio a favore dei cittadini genovesi.