Centro di raccolta itinerante a Lavagna

A causa dell’avvio di necessari lavori di manutenzione, il Centro di Raccolta gestito da Aprica di via Garibaldi a Lavagna verrà temporaneamente chiuso.

A partire da lunedì 12 dicembre i cittadini potranno portare i rifiuti in via alternativa per la zona del Centro presso il parcheggio Parco Tigullio (il lunedì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 13 alle 16), per il Levante in Arenelle presso il parcheggio isola ecologica (il martedì dalle 8 alle 12) e a Cavi Borgo presso piazza Nazario Sauro adiacente l’isola ecologica (il venerdì dalle 13 alle 16), mentre per il Ponente presso Piazza Taviani lato Corso Genova (il mercoledì e sabato dalle 8 alle 12).

Nei sopracitati punti di raccolta, i cittadini potranno conferire rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), sfalci e potature derivanti da attività di giardinaggio, oggetti in metallo e rifiuti ingombranti come mobili, mobiletti, sedie, poltrone.