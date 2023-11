Celivo al Festival Orientamenti 2023

Dal 15 al 17 novembre Il Celivo, Centro di Servizio per il Volontariato di Genova invita docenti e studenti allo stand per fornire tutte le informazioni sui percorsi per scuole superiori (PCTO) e l’università (UNIverso). Genova – Magazzini del Cotone – Piano terra, Modulo 8.

Genova – Celivo è presente al Festival Orientamenti con uno stand completamente dedicato a informare i giovani e i docenti – senza esclusione per ogni interessato presente alla manifestazione – sui possibili percorsi di volontariatorealizzabili nella città metropolitana di Genova.

Lo stand è situato Piano terra, Modulo 8; qui gli studenti di tutte le età possono trovare le informazioni generiche sul volontariato e un orientamento sui tipi di percorso/progetto possibili, anche secondo le proprie attitudini, i propri studi e le proprie disponibilità.

Progetto Universo

Gli studenti universitari possono avere delucidazioni e indicazioni puntuali su UNIverso – Attività di Volontariato per Universitari, progetto realizzato in partnership da CELIVO e UNIGE, che consente l’accesso ai cfu.

PCTO nella Città Metropolitana

Da anni Celivo lavora in sinergia con le scuole superiori e gli Enti di Terzo Settore per sviluppare progetti che portino gli studenti a fare un’esperienza attiva secondo la normativa scolastica legata ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Allo stand gli insegnanti possono parlare direttamente con chi organizza i PCTO nel settore del volontariato.

Nel corso del 2022 sono stati coinvolti nel progetto “Giovani e scuola” 12 istituti scolastici e sono stati orientati 354 studenti al tirocinio per i PCTO presso 20 Enti di Terzo settore.

Il webinar per gli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado

Quest’anno Celivo propone un webinar previsto giovedì 16 dalle 15 alle 16 sul tema “Il contributo del volontariato all’educazione civica: percorsi e riflessioni”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di analizzare il contributo che il mondo del volontariato organizzato può fornire alla realizzazione dei percorsi di apprendimento relativi all’educazione civica. In particolare, verranno evidenziati i collegamenti tra gli obiettivi didattici e formativi dell’educazione civica e i valori, le azioni, promossi dagli Enti del Terzo Settore.

La partecipazione al webinar rientra nel monte ore previste per la disciplina dell’educazione civica; verrà quindi rilasciato un attestato ai partecipanti.

«Orientamenti è evento sempre molto atteso – afferma Maura Turchi, Responsabile del progetto scuole del Celivo – e ci aspettiamo come sempre una grande affluenza di giovani interessati a provare un’esperienza solidale. Come ogni anno coinvolgeremo gli studenti nel nostro spazio dedicato “la rete del volontariato”, dove esprimere la propria idea e condividerla con gli altri. È un modo semplice e divertente per approcciare il mondo del volontariato».

Dreamers e volontari

Il titolo del Salone orientamenti 2023 “dreamers” è molto in linea con la storica campagna di promozione del volontariato di Celivo “Mettiti in gioco, diventa volontario!”.

Maria Giulia Pastorino, responsabile della promozione del volontariato di Celivo: «Il volontariato fa parte del viaggio di un sognatore, è una palestra attiva nella quale sperimentarsi, rafforzarsi e orientarsi. Consente di concretizzare i propri valori e spesso di ritrovarsi in un luogo, in un’azione che sarà parte del viaggio per divenire medico, educatore, cuoco, insegnante, attivista, musicista…. Mai smettere di sognare! Sogna iniziando a sperimentare!».

Per chi non può partecipare alla manifestazione

Informazioni sul progetto scuole per docenti e studenti possono essere richieste a Maura Turchi, referente del progetto Giovani/Scuola di Celivo (turchi@celivo.it – 010.5956815).

Informazioni sul progetto UNIverso per gli studenti universitari e colloquio di orientamento possono essere richiesti a Maria Giulia Pastorino (pastorino@celivo.it – 010.5956815).

Qualche informazione su Celivo

Celivo è il Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova. È un’organizzazione di volontariato di secondo livello, costituita da organizzazioni di volontariato e da altri Enti del Terzo Settore. Celivo eroga servizi gratuiti per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

