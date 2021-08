Caserza regala un podio al Team della Lanterna, al Rally Golfo dei Poeti ottima prestazione anche per Riccardo Gallo

Casarza regala un podio al Team della Lanterna, giornata da ricordare per la Lanterna Corse Rally Team al 14° Rally Golfo dei Poeti, gara disputata lo scorso weekend nei dintorni di Brugnato (SP).

Nel Rally Day spezzino infatti Gianluca Caserza, affiancato alle note da Giulia Patrone, ha ottenuto un grande risultato al volante della Peugeot 208 Rally4 iscritta in classe R2C.

Per il genovese è arrivato un incredibile terzo posto finale, la prima volta tra i primi tre assoluti per il portacolori della Lanterna Corse Rally Team.

“E’ stata una gara incredibile, dovevo scacciare un fantasma che mi ricordava il brutto incidente capitatomi qui nel 2018 e penso non ci potesse essere modo migliore per farlo.

La macchina è stata perfetta, abbiamo iniziato con attenzione ed i tempi sono usciti senza forzare troppo, siamo davvero molto soddisfatti. Il feeling con la 208 Rally4 è ottimo ed ora sono ottimista per il prossimo Rally San Martino di Castrozza” – ha commentato Caserza appena sceso dal podio.

La gara ligure ha sorriso anche a Riccardo Gallo, che in coppia con Federico Capilli ha conquistato per la prima volta il secondo posto in classe N3 a bordo di una Renault Clio, alle spalle dell’imprendibile pilota locale Bancalari.

Dopo il ritiro amaro nel finale di gara al Rally Vigneti Monferrini per Gallo Jr. una gara da ricordare, condita da ottime prestazioni. Giornata positiva anche per Paolo Saredi, navigato da Giuliano Baixin su Honda Integra, che ha raggiunto il traguardo in nona posizione tra le vetture della classe A7.

Weekend intenso anche per il navigatore Alessandro Cervi, di ritorno dall’impegnativa trasferta del Barum Rally in Repubblica Ceca valido per il Campionato Europeo, dove ha letto le note a Roberto Gobbin su una Fiat 124 Abarth. Per il navigatore genovese è arrivato il terzo posto tra le vetture della classe RGT.