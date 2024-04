Lo scorso fine settimana un senegalese 38enne, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, è stato arrestato nei vicoli del Centro storico genovese dai carabinieri di Ge-Maddalena per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Lo straniero, fermato per un controllo in un vicolo, è stato ritrovato in possesso di 16 dosi di cocaina/crack. Pertanto è stato arrestato in flagranza di reato.

La droga è stata sequestrata.