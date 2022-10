Caro bollette, sindaco di Portofino annuncia un aiuto per i residenti

Un flat bonus per 416 residenti. La reazione dell’M5s

Nei giorni scorsi il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha annunciato che darà un bonus fino a 400 euro “per affrontare il caro bollette per tutti i residenti”.

Il bonus verrà concesso a tutti i 416 residenti (fonte Istat) senza distinzione. Ovviamente avranno la priorità le famiglie con figli, gli anziani e i disabili.

Si tratta di un “flat bonus” per avere il quale sarà necessario inoltrare domanda al Comune ed indicare il proprio Iban e nessun modulo Isee.

Il sindaco ha deciso di cancellare un evento e con i fondi risparmiati e quelli in bilancio nel Comune, riuscirà nell’intento.

Viacava ha, inoltre deciso di adottare anche un’altra misura. In pratica un bando per attrarre nuovi residenti che possano vivere e lavorare nel borgo, per aumentare la popolazione del suo Comune. A tal scopo ci stanno lavorando gli uffici comunali con un bando che “uscirà a gennaio, prevederà diversi incentivi per chi sceglierà di venire a vivere a Portofino”.

La reazione di Tosi, capogruppo M5S in Regione

“La destra ligure (e non solo lei) – dichiara il capogruppo regionale ligure del M5S Fabio Tosi – prima sputa sul Reddito di cittadinanza e poi che fa? Propone una misura anche per chi non ne avrebbe bisogno. Mentre il M5S in questi anni ha teso una mano a chi non arriva a fine mese, come da programma elettorale del 2018, la destra intende inaugurare un corso imbarazzante”.