Recco, Dori Ghezzi ricorda Fabrizio De André, omaggio della città

Dori Ghezzi ricorda Faber, l’omaggio della città di Recco a Fabrizio De André.

Dori Ghezzi ricorda Faber, in una serata tra musica e parole con il Trio Amadei, Giua, Anna Senatore, Mala Sangre. Modera David Riondino. Venerdì 22 luglio, ore 21.30. Sarà una serata evento con ingresso gratuito, all’insegna del connubio tra musica e parole, che andrà in scena in lungomare Bettolo venerdì 22 luglio alle 21.30 nell’ambito della rassegna “E-20/22”.

Brani, filmati e fotografie ripercorreranno l’attività artistica del cantautore genovese e ne delineeranno il profilo umano e musicale. Dori Ghezzi, compagna di vita, racconterà dei suoi anni con Fabrizio e dei tantissimi progetti che continua a portare avanti mentre le belle voci di Giua, Anna Senatore, con il Trio Amadei – Liliana al violino, Antonio al violoncello e Marco al pianoforte – ripercorreranno il repertorio di Faber, reinterpretando alcune delle sue canzoni più amate.

Uno spettacolo completato dall’ensemble spagnolo Mala Sangre che rileggerà in chiave flamenca alcuni brani di De Andrè. Sarà David Riondino, cantautore, attore e regista, a fare da moderatore e scandire i tempi della serata.

«Sarà un viaggio nella memoria, un viaggio emozionante nel quale si ricercano le suggestioni dell’energia creativa, dirompente e innovativa rappresentata dalla musica di De André». Commentano Angelo Privitera, direttore artistico di “E-20/22”, e il sindaco Carlo Gandolfo.

La rassegna estiva è organizzata e promossa dal Comune di Recco. Ingresso libero e gratuito. È possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.