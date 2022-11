Giovedi 1 dicembre ore 20

Il Maestro Hartmut Haenchen guida Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice Genova in un concerto dalla forte suggestione, in cui si accostano opere di Brahms e Beethoven. Un denominatore comune traspare dai pezzi dei due compositori, le carenze affettive. Al di là delle osservazioni di stile che sono soggette a gusti personali, dall’opera di Beethoven traspare la sua sete di vivere e la sua esigenza di affetto mai soddisfatta.

Le donne lo amano ma non lo sposano: sposare un musicista per giunta sordo era pretendere troppo dalla società di allora. Brahms,invece, fu un borghese mancato, un musicista maledetto contro voglia.Un irrequito che non ebbe mai il coraggio di mettere su famiglia, ma il suo mondo interiore ordinato e armonioso, custode e conservatore della grande musica tedesca, lo fece amare dalla società borghese dell’ottocento. La sua sinfonia in do minore fu considerata la Decima di Beethoven.

Programma

JOHANNES BRAHMS

Nänie op. 82

JOHANNES BRAHMSL

Schicksalslied op. 54

WILLEM JETHS

Mors aeterna

(prima esecuzione italiana)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93

Direttore

Hartmut Haenchen Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del coro Claudio Marino Moretti