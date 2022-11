Davide Craviotto testa la Peugeot 208 al Pavia Rally Circuit

Sarà in gara con Fabrizio Piccinini e con una vettura della Miele Racing

Messo in bacheca il trofeo relativo alla conquista della Coppa Rally di 2^ Zona 2021 per la Classe R2B, Davide Craviotto si accinge a chiudere la corrente stagione con la partecipazione al 2° Pavia Rally Circuit, in programma sabato e domenica prossimi sull’impianto permanente del moto-autodromo di Castelletto di Branduzzo. Il pilota genovese affronterà l’impegno in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante di una Peugeot 208 Rally4 che gli sarà messa a disposizione dalla Miele Racing.

“E’ la seconda volta – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – che mi cimento in una manifestazione del genere e sono contentissimo per aver ricevuto l’opportunità di testare la 208 da un team conosciuto e qualificato. Sicuramente cercheremo di fare il meglio possibile, come sempre, anche se l’obiettivo è e resterà quello di provare una vettura per me nuova, che ho usato solo per una decina di km lo scorso anno durante un brevissimo test nell’entroterra ligure, e vedere se può dare sensazioni diverse da quelle che ho provato in questa stagione con la Clio Rally5, con cui mi sono trovato molto bene”.