Carlo Felice, Béatrice et Bénédict apre la stagione lirica

La prima rappresentazione assoluta in Italia di Béatrice et Bénédict di Hector Berlioz aprirà venerdì 28 ottobre alle ore 20 la stagione lirica dell’Opera Teatro Carlo Felice.

L’opéra – comique fu eseguita per la prima volta al Theater der Stadt di Baden Baden il 9 agosto 1862.

Il libretto, scritto dallo stesso Berlioz, è ispirato a Molto Rumore per nulla di William Shakespeare. Un capolavoro del grande operista francese che esprime forti riferimenti alla cultura italiana ( e Berlioz aveva già effettuato un viaggio in Italia) sia per i generi musicali popolari, sia per quanto riguarda il soggetto, il cui tema è l’amore, in tutte le sue manifestazioni, da quello a prima vista a quello coniugale. Inoltre le schermaglie amorose dei protagonisti sono state ambientate dallo stesso Shakespeare in epoca cinquecentesca nella nostra città di Messina.

L’allestimento dell’opera è in chiave moderna, con un importante impiego della migliore tecnologia attuale e arricchito con alcune sorprese ( si parla di due giovani Adamo ed Eva, di un gorilla in scena, di farfalle…).L’orchestra sarà diretta dal maestro Donato Renzetti, direttore emerito del Carlo Felice, che con quest’opera raggiunge il primato delle cento opere dirette. La produzione è firmata da Damiano Michieletto,regista italiano fra i più stimati anche a livello internazionale, le scene sono curate da Paolo Fantin, i costumi firmati da Agostino Cavalca,la coreografia da Chiara Vecchi, mentre le luci sono affidate ad Alessandro Carletti. Il cast di tutto rispetto è composto da Nicola Ulivieri (don Pedro), Yoann Dubruque (Claudio), Julien Behr e Giorgio Misseri nel ruolo di Bénédict, Gerald Tissot (Léonato), Benedetta Torre e Francesca Benitez nel ruolo di Héro, Cecilia Molinari e Sofia Koberidze saranno Béatrice, Eve Hubeaux e Gaia Petrone saranno Ursule mentre Ivan Rhirion sarà Somarone. ELISA PRATO