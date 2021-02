Ieri i carabinieri di Chiavari hanno denunciato in stato di libertà per “truffa” un 24enne gravato da pregiudizi di polizia specifici.

Il giovane, dopo avere ricevuto da una 22enne domiciliata in una località nei pressi di Carasco la somma di 250 euro per l’acquisto di un biglietto, messo in vendita sul web, per assistere a un concerto, ha intascato il denaro e non ha provveduto alla consegna del ticket per lo spettacolo.