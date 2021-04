Capri, in vendita la villa di Christian De Sica | Video e Foto

Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone, sorella di Carlo, hanno messo in vendita la loro splendida villa di Capri. Si tratta di un paradiso di 250 metri quadrati di interni, suddivisi su due piani, 3 camere da letto, 4 bagni.

La villa ha anche un giardino di 2mila metri quadrati con alberi di limoni e ulivi oltre ad una zona Spa situata della dependance.

Le trattative sono riservate, ma i più informati stimano che la villa dovrebbe avere un valore sui 4 milioni di euro.

A curare la vendita è Lionard Luxury Real Estate che la definisce l’ideale per chi desidera possedere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo.

“La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni – racconta Christian De Sica – vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio De Sica sul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable”.

Da allora l’Isola di Capri è stata la protagonista di gran parte della vita privata del celebre attore, comico, showman, Christian De Sica e della moglie Silvia Verdone dove, dal 1996, possiedono la splendida villa oggi in vendita in esclusiva con la Lionard Luxury Real Estate.

La villa visibile su http://bit.ly/VillaCAPRIdeSICA, è parte della dimora storica “I Quattro venti”, una di quelle che hanno contribuito al mito di Capri, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro.

La villa della famiglia De Sica, in stile caprese, è stata realizzata in quello che fu lo studio d’artista di Vedder.

Un destino che proseguirà anche con i successivi proprietari: venduta al conte Earl Brewster, la villa “I Quattro Venti” fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che qui lavorerà alla stesura del suo celeberrimo libro: “L’amante di Lady Chatterley”. L’intera proprietà passerà di nuovo di mano alla fine degli Anni Trenta, e continuerà a essere frequentata da tanti artisti, tra cui Joseph Beuys e Cy Twombly.

La villa gode di una vista unica su Capri e contemporaneamente sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno.

E’ circondata da uno splendido giardino con alberi di agrumi e olivi, che ne garantisce la totale privacy. Grazie alla sua posizione strategica è raggiungibile facilmente dal porto e, in soli dieci minuti a piedi, dalla famosa Piazzetta di Capri.

Completamente ristrutturata, utilizzando materiali di pregio e cura nei dettagli, la villa si sviluppa complessivamente su 250 mq di interni, suddivisi armoniosamente su due piani.

L’accesso al grande living panoramico avviene da uno dei due terrazzi con vista mare, straordinariamente luminoso grazie agli alti soffitti a volta e alle ampie vetrate che si aprono sul verde del giardino e verso il mare, si completa di una cucina e un bagno di servizio. Parte dell’area living può essere utilizzata anche come camera da letto e, grazie a sistemi oscuranti a scomparsa, diventa una stanza completamente indipendente con bagno e comodi armadi.

Ai lati della zona giorno, le due grandi terrazze sono perfettamente attrezzate per essere comodamente vissute in ogni momento della giornata.

Al di sopra, sul tetto, un’altra magnifica terrazza. La zona notte, collegata internamente da una comoda scala ed esternamente accessibile dal giardino, comprende due camere matrimoniali, ciascuna con bagno en suite.

Vicino, ma indipendente dalla villa, si trova la dépendance utilizzata come zona SPA, con magnifici mosaici e bagno, facilmente trasformabile in spazio per gli ospiti. Sul tetto un’altra splendida terrazza panoramica. Questa villa è la soluzione ideale per chi desidera possedere un immobile di charme in uno dei luoghi più esclusivi al mondo.

“È un momento particolarmente favorevole per il mercato degli immobili di pregio in Italia – afferma Dimitri Corti, amministratore delegato della Lionard Luxury Real Estate – le ville al mare si confermano un asset tra i più richiesti e ambiti, soprattutto in location esclusive come Capri”.