Capodanno Ponte Morandi. E Davidino dj-consigliere suona musica per gli sfollati | Video

“In doppia veste da consigliere comunale e soprattutto da ‘dj’ al cenone di Capodanno in via Porro con gli amici, veri sfollati e non, del quartiere. Con il cuore e tanta gioia, nella speranza che dopo tante disgrazie e complicazioni il 2019 porti la serenità che queste persone si meritano”.

E’ il messaggio di fine anno del consigliere comunale genovese Davide Rossi (Lega), in arte Davidino dj, che per la festa di Capodanno sotto al Ponte Morandi ha messo la musica per gli sfollati, pubblicando anche un video su Fb.