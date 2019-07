La circolazione sulla linea Pisa-La Spezia, in entrambe le direzioni, è chiusa dalle ore 13:52 a causa di un investimento di una persona nel tratto compreso fra le stazioni di Sarzana e Carrara ad opera dell’ IC 510 (Salerno – Torino).

La chiuura del tratto è stata voluta dall’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Il traffico ferroviario è andato in tilt per circa 4 ore con ritardi, fino a 2 ore, per i treni da e per Viareggio e La Spezia.