Caos autostrade e traffico in tilt a Genova? Salvatore: soluzione è il trasporto pubblico

“La situazione delle autostrade e della

incomprensibile gestione pessima da parte di Aspi sta rendendo

impossibile muoversi in tutta la nostra regione. Questo blocco, dopo la

tragedia appena passata del Covid19, sta massacrando l’economia di

tutto il comparto turismo e produzione, senza parlare del piccolo

commercio”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale Alice Salvatore (ilBuonsenso).

“Da questa grave limitazione appare chiaro ciò che diciamo da molti

anni: il trasporto pubblico è la via maestra per dare respiro a tutti

i liguri – ha aggiunto Salvatore –

le autostrade liguri, come sappiamo sono anche spesso usate come vere

e proprie ‘tangenziali’ e bretelle di scorrimento per il traffico

interno.

Questo intasa ulteriormente il passaggio che viene utilizzato

dalle migliaia di mezzi pesanti che vanno e vengono dal porto e

dall’incipiente turismo in arrivo.

La soluzione autostradale è assolutamente lontana dall’arrivare, sia

per incompetenza del gestore che dalla completa mancanza di intervento

regionale e governativo. A farne le spese i cittadini.

La soluzione trasporto pubblico invece sarebbe immediata.

Rinforzare davvero il servizio di trasporto pubblico, bus e treni è possibile.

Ri-tracciare quelle corsie gialle che sono state tolte nel recente

passato e preparare quelle che sono previste nel PUMS e pianificate

dagli uffici comunali per consentire l’aumento della velocità

commerciale dei bus e quindi aver più servizio a parità di costo.

Il servizio treni potrebbe benissimo essere aumentato e rimodernato

per dare grande appoggio a tutto il servizio di pendolarismo e

supportare in modo serio i treni ‘turistici’.

Non fosse altro per il contratto molto svantaggioso per l’utenza che la Regione Liguria ha

regalato a Trenitalia. Nuove corse e orari ampliati garantirebbero un

appoggio concreto per tutto l’uso locale e intracomunale che ora viene

scaricato sulle autostrade e sulle strade in genere, che con un

servizio pubblico più efficiente invece si svuoterebbero.

I bus, invece di ridurre le corse con l’orario estivo, dovrebbero

aumentarle o triplicarle per aiutare chiunque voglia spostarsi a farlo

bene e presto; oltretutto sarebbe un dovere farlo anche solo per

evitare i sovraffollamenti coronavirus che si verificano nelle

maggiori corse.

Le risorse economiche ci sono e servono a risolvere la situazione ora.

Se l’obiettivo non è giocare sulla pelle dei liguri con lo

scaricabarile tra Regione e Governo, si può risolvere in breve tempo.

Manca la volontà politica della Regione.

Ci batteremo in questi giorni su tutto il territorio e tramite il

consiglio regionale per arrivare ad una soluzione. Ora, subito”.