Caos autostrade | Coda 4 km tra Genova Ovest e Bivio A7/A12, le altre

Lunedì da delirio, almeno per quanto riguarda la prima mattinata sulle autostrade della Liguria. Oltre alle consuete chiusure dei caselli, si registrano, 4 chilometri di coda sulla A7 da Sampierdarena al bivio con l’A12 e altri 4 chilometri di coda sulla A10 tra Varazze ed Arenzano per lavori.

Ecco tutte le problematiche sulle autostrade della Liguria alle ore 9.00

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 133.6 in direzione Milano, coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

A12 Genova-Livorno al Km 22.8 in direzione Genova, code a tratti tra Recco e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 2.3 in direzione Ventimiglia, coda in entrata a Genova Aeroporto verso Ventimiglia per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 10.7 direzione Genova, Casello di Genova Pra’ in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 28/07/2020 verso Genova per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 6 in direzione Genova, Casello Genova Pegli in entrata è chiuso al traffico verso Genova per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 2.3 in direzione Ventimiglia, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 26.8 in direzione Genova, coda di 4 km tra Varazze e Arenzano per lavori.