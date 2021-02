Canottieri liguri a Torino per la 38° D’Inverno sul Po

Società e atleti liguri in buona forma per la 38° edizione della D’Inverno sul Po a Torino, tre giornate di confronti sul fiume per tutte le categorie d’età.

A una settimana dal rinnovo delle cariche federali, il canottaggio nazionale si ritrova a Torino per la trentottesima edizione della D’Inverno sul Po, regata internazionale di fondo per tutte le categorie d’età ambientata nell’arco di tre giornate di confronti sul fiume. Tante occasioni di esperimenti, in chiave federale, per i futuri raduni delle rappresentative nazionali.

Vittoria per il misto CUS Torino-Speranza Pra’, nel doppio Under 23, con Lorenzo Gaione ed Edoardo Rocchi. Il misto Cernobbio-Murcarolo, con a bordo Guglielmo Melegari, sale sul terzo gradino del podio nel 4 di coppia Ragazzi. Murcarolo ancora bene nell’otto Junior di interesse federale, vincitore con a bordo Giovanni Melegari.

Nel 4 di coppia Senior, il misto Rowing (Costa, Prato)-Gavirate-Cernobbio è terzo così come le Senior Tanghetti, Derme, Cozzarini e Costa.

Soddisfazioni importanti per la Canottieri Sampierdarenesi. Simoncelli e Terranova conquistano il bronzo nel doppio Allievi C. Sabato Martino Cappagli è secondo nel singolo Junior. Domenica tre ammiraglie nei primi tre posti: i Master (Missarelli, Venzano, Cappagli, Crivello, Verardo, Scionico, Bricola, Ferrini, tim. Campestre) sono secondi, così anche gli Junior misto Pescate-Pusiano con Martino Cappagli, Carrozzino, Corsinovi, Galtieri, Maspero e Polleri (tim. Raissa Scionico) a 2 secondi e mezzo dalla barca federale.

Il Club Sportivo Urania è secondo nel doppio Senior con Nicolini e Corradino, lo Speranza Pra’ fa altrettanto nel doppio Pesi Leggeri con Cambiaso e Bozzano. Nell’otto Master 43-54 femminile piazza d’onore per il misto Santo Stefano (Marta Ardissone)-Padova-Pullino-Corgeno.

A livello giovanile bene anche l’Argus 1910, seconda nel doppio Allieve C con Canalee Elkamili, e la LNI Sestri Ponente, oro con Irene Dominici (7,20 Allieve C) e argento con il cadetto Matteo Bossone . Nel 4 di coppia Allieve C buona performance (argento) per il misto Speranza Pra’ (Fenu)-LNI Sestri Ponente (Dominici, Lauletta)-Voltri (Sobrero). Bronzo per l’otto Cadetti misto Rowing (Treccani, Pozzobon, Bellotta, Cellario, Speciale, Satta, tim. Cellario)-Sampierdarenesi (Cappagli, Campestre).