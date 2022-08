Le candele di accensione sono parti che effettuano una trasmissione elettrica per accendere la miscela aria-carburante all’interno dei luoghi di lavoro del motore. I catodi sono le loro porzioni centrali poiché, quando vengono messi in relazione con l’alta tensione, strutturano un’ansa elettrica.

La temperatura della fiamma può raggiungere un paio di migliaia di Kelvin, il che garantisce un rapido avvio della miscela combustibile-aria.

La sostituzione delle candelette è fondamentale per le auto con motore diesel. Queste candele consentono una rapida accensione del motore e offrono un comfort di guida ideale, riducendo le vibrazioni del motore ed evitando un inutile consumo di carburante. È prescritto di sostituire le candele di preriscaldamento ogni 90.000 km o 6 anni.

Candele di accensione per auto e candelette per auto

Sia le candele di accensione che le candelette sono la fonte di avviamento di un motore di accensione. In definitiva, qual’è la differenza? La risposta breve è il tipo di motore che viene visto come in. Le candele di parcheggio si trovano solo nei motori a combustibile e le candele a incandescenza in quelli diesel.

Candele di accensione per auto

Un’emanazione più significativa di gas inquinanti

Utilizzo irragionevole del carburante

Problemi di accensione a basse temperature

Un motore esuberante

Maturazione intempestiva del motore

L’incapacità di far girare il motore

Veicolo diesel – Candelette

Veicolo a benzina – Candele di accensione

Le candele di accensione sono utilizzate nei veicoli con motore a combustibile. Creano una scintilla che accende il carburante e permette al veicolo di avviarsi.

Attività della candela:

La candela deve creare un lampo quando è necessario per accendere la miscela combustibile. L’attacco è legato all’alta tensione prodotta da un anello di avviamento o da un magnete. Quando la corrente esce dal ricciolo, si crea una tensione tra il catodo centrale e quelli laterali.

Copertura in acciaio:Coperchio metallico della candela.

Blocco :Che controlla l’intensità della corrente.

Anodi centrali:Realizzato in nichel composito, trasporta la corrente ad alta tensione.

Isolatore: Proteggere i catodi centrali.

Catodo di terra :Realizzato in miscela di nichel, saldato al guscio d’acciaio della candela.

Candelette per auto

La candeletta è un componente che scalda il carburante e l’aria in avvicinamento per favorire un’accensione produttiva del carburante in un motore diesel. La combustione del carburante fa girare il motore per consentire la guida.

Quando e perché è necessario sostituire le candelette di preriscaldamento

L’esistenza più lontana delle candelette arriva a 60.000 chilometri e dipende dalle condizioni del quadro del carburante, la natura del gasolio utilizzato, le condizioni di lavoro del veicolo, in particolare la temperatura dell’aria. Le normali deformazioni dei pezzi sono: cortocircuito, sviluppo di spessi strati di carbonio sull’estremità, espansione del tubo di scarico. Di solito sono causati da un’installazione sconsiderata della lampadina più calda, da una tensione eccessiva e l’utilizzo di candele non adatte al tipo di motore.

Il malfunzionamento delle candelette si verifica quando il motore non si accende in nessun modo, inizia solo dopo un paio di tentativi, soprattutto a basse temperature. L’imperfezione del pezzo può essere dimostrata anche da un fumo leggermente blu che fuoriesce dal tubo di scarico.

Bisogna pensare che quando una candeletta si rompe, è necessario sostituire l’intero gruppo. La sostituzione delle candelette deve essere effettuata con attenzione, con il supporto di una chiave di forza straordinaria, che consenta di esercitare una forza di pressione. Un’eventuale scorrettezza nell’introduzione dell’attacco della candeletta potrebbe abbreviare la durata.

Il metodo più efficace per la scelta delle candelette

Le candelette variano in base al materiale di assemblaggio della finitura del componente riscaldante: questo può essere in ceramica o in un composto sicuro per l’intensità. I pezzi di argilla sono ricordati per riscaldare rapidamente la combinazione di aria e carburante. I pezzi si differenziano anche per il numero di anelli specializzati, coperti dal componente di riscaldamento: potrebbero essercene un paio. I pezzi con due riccioli sono automatici: non c’è bisogno di strutture di controllo ausiliarie uniche per mantenere la loro temperatura ideale.

Per la scelta delle candelette è necessario scegliere i risultati di marchi noti. Le organizzazioni, ad esempio Bosch, NGK, Febi Bilstein, Vemo, D e altre, occupano una posizione di rilievo.

