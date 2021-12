Campioni del mondo di panettone, presi di mira dai ladri a Sestri

“Non basta la Covid, non basta il Green pass, le proteste sul Green pass, le litigate in famiglia, le dodici ore di turno tutti i giorni (quando va bene), non fare vita, i prezzi che aumentano, le tasse che non ti mollano.

No, non basta.

Dopo nemmeno un anno ci risiamo: stanotte, all’una, qualcuno ha provato a scassinare i cancelletti del nostro negozio, per fortuna senza riuscirci”.

Tralasciando che una volta rotti i cancelletti avrebbero dovuto anche scassinare la porta, hackerare il sistema antifurto, disattivare le telecamere per poi trovarsi comunque a mani vuote”.

E’ la storia pubblicata su fb dai responsabili della pasticceria Enea di Sestri Ponente, che lo scorso ottobre ai Campionati mondiali di panettone a Roma hanno vinto il primo premio nella categoria “gluten free”.

“Certo – hanno aggiunto – capiamo che i nostri prodotti vadano ‘a ruba’, ma darsi tanto da fare per un panettone ci sembra leggermente esagerato.

Ma noi auguriamo anche a te un buon natale, ‘Lupin’ di Via Monterotondo. Passa a trovarci, magari in orario di apertura stavolta.

Oggi sia il bar che la pasticceria saranno aperti e a voi clienti fidati vi accoglieremo comunque con un sorriso”.