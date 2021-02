Sono circa 200 le bare cadute in mare nella frana del Cimitero di Camogli. Sul posto sono intervenuti la squadra dei pompieri di Rapallo ed i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta pianificando la strategia per il recupero delle bare finite in mare e quelle rimaste in bilico.

Camogli, frana porzione di cimitero: diverse bare viste galleggiare in mare

La Polizia locale ha istituito un senso unico alternato sulla provinciale Recco Camogli per evitare che i mezzi pesanti appesantiscano la carreggiata a mare rasente la località Belvedere dove è iniziata la la zona franata.

Oggi i tecnici della Regione Liguria dovranno stabilire fin dove e quando si potrà circolare su quella strada. Inoltre, riprende il recupero delle bare che non si sono spaccate durante la caduta.

Le bare recuperate saranno sistemate nella sala del commiato e in due tendoni che il personale della Regione Liguria monterà all’interno di aree sicure del cimitero.

La presenza di Raul Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione Civile, nel tardo pomeriggio di ieri è stata apprezzata anche per la chiarezza delle sue parole che annunciavano i futuri lavori per bloccare la frana.

Sempre Giampedrone, effettuerà, nel pomeriggio di oggi, un sopralluogo sulla zona dove è avvenuta la frana. Nelle sale del Comune di Camogli è anche previsto una riunione di tutte le forze di soccorso e le maestranze per decidere il futuro del Cimitero e i lavori utili per fermare la frana. ABov