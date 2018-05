Intorno alle 19 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A26, in direzione Nord, poco dopo il casello di Masone, per l’incendio di un Tir.

La motrice di un autoarticolato, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco.

Per fortuna, l’autista è riuscito a scendere e a mettersi in salvo.

Per estinguere le fiamme i pompieri hanno utilizzato la schiuma antincendio.

L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo dell’intervento. Inevitabili i disagi alla circolazione.