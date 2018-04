Questa mattina, intorno alle 8 lungo la provinciale per Rocchetta di Cairo, nel savonese, si è verificato un incidente. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati.

Ad avere la peggio l’autista dell’auto che è rimasto incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno liberato. Una volta estratto il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.