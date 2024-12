Call center selvaggi: soluzioni di Adiconsum per combattere le chiamate

Vietare i contratti telefonici da call center illegali: una proposta per proteggere i consumatori

Adiconsum, l’associazione a tutela dei consumatori, ha presentato alcune proposte concrete per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio e delle chiamate ingannevoli provenienti da call center illegali. Durante le audizioni informali alle Commissioni IX e X della Camera dei Deputati e all’Agcom, Adiconsum ha evidenziato l’urgenza di adottare misure più efficaci per proteggere i consumatori da telefonate non richieste e contratti attivati senza consenso.

Il problema del telemarketing ingannevole

Negli ultimi anni, i consumatori sono stati vittime di telefonate invadenti e ingannevoli, che non solo disturbano la loro privacy, ma spesso portano all’attivazione di contratti non richiesti per servizi come energia, telefonia e altro. La soluzione proposta da Adiconsum è chiara: vietare i contratti telefonici, salvo che la chiamata sia iniziata o richiesta dal consumatore stesso. Questa misura rappresenta una protezione diretta contro i call center illegali, che continuano a operare senza rispettare le normative.

Proposte di legge e soluzioni per il futuro

Il Parlamento sta esaminando alcune proposte di legge che riguardano la regolamentazione dei call center e la protezione dei consumatori. Le audizioni alle Commissioni IX e X della Camera dei Deputati e all’Agcom stanno valutando diverse misure, come la creazione di nuovi codici di autoregolamentazione, l’aggiornamento del Registro delle opposizioni, e l’uso di tecnologie anti-call center per filtrare le telefonate indesiderate. Tuttavia, Adiconsum avverte che queste soluzioni potrebbero non essere sufficienti contro i call center illegali, che continuano a utilizzare numeri falsi e metodi fraudolenti.

Valorizzare i call center legali e proteggere la scelta del consumatore

Adiconsum ritiene che la soluzione più efficace sia quella di valorizzare i call center legali che operano nel rispetto delle normative e dei diritti dei consumatori. In questo contesto, è fondamentale che sia il consumatore a richiedere il contratto, garantendo così il diritto di libera scelta e evitando attivazioni di contratti non richiesti.

Il ruolo informativo dei call center

Secondo Adiconsum, l’attività dei call center dovrebbe limitarsi a un ruolo informativo e divulgativo, offrendo informazioni corrette sui servizi disponibili. In questo modo, i call center contribuirebbero a promuovere una concorrenza sana nel mercato, rispettando le normative e proteggendo i consumatori da pratiche ingannevoli.

Certificazione dei call center legali

Infine, Adiconsum propone l’introduzione di una certificazione ufficiale per i call center legali, che dovrebbero rispettare determinati requisiti condivisi con le Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge. Questo permetterebbe ai consumatori di identificare con sicurezza i call center affidabili e legittimi a cui rivolgersi.

Secondo Adiconsum, per fermare il fenomeno dei call center selvaggi e le chiamate ingannevoli, è essenziale adottare misure che pongano fine alla possibilità di concludere contratti telefonici non richiesti.

Adiconsum invita il Parlamento e l’Agcom a considerare le sue proposte per una regolamentazione più severa e una protezione più forte per i consumatori.