Caldo: oggi e domani allerta arancione, domenica bollino rosso

Ancora un aumento del caldo con un aumento delle temperature sia per quanto riguarda le minime che le massime.

Per oggi e domani c’è un’allerta per il caldo di Livello 2 (bollino arancione), mentre per domenica l’allerta per il caldo sale a Livello 3 (bollino rosso).

È stato emesso per oggi venerdì 9 agosto e domani sabato 10 agosto, il bollino arancione, mentre per domenica 11 agosto il bollino rosso per ondate di calore in Liguria.

Temperature percepite sempre più alte.

Cosa fare in caso di rischio per ondata di calore

Livello di rischio 2, livello di rischio 3